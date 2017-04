Reeligen a Marco Coronado en el CCEE

ENSENADA, Baja California(GH)

De manera unánime fue reelecto Marco Antonio Coronado Valenzuela, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, para el periodo 2017-2018.



Para este segundo periodo, ratificó a su mesa directiva conformada por Jorge Valdés como vicepresidente; Marco Estudillo como tesorero y Gustavo Morachis como Secretario.



“Hay temas que traemos desde hace cuatro años y que se han quedado en el tintero y hay que decir que no es por falta de atención del sector empresarial, sin embargo, en el aparato de gobierno no avanzan las cosas como nosotros quisiéramos” , señaló.



Coronado Valenzuela afirmó que este año se le dará seguimiento a la implementación de la mejora regulatoria para que la apertura de empresas sea mucho más sencilla y rápida en ensenada y así atraer mayor inversión.



Asimismo, puntualizó que a través del Grupo Interdisciplinario del Agua (GIA), mantendrán comunicación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), para corroborar que se lleven a cabo los proyectos necesarios para abatir el rezago de agua en las 22 delegaciones.



En relación al turismo, mencionó que el sector empresarial está muy involucrado en el proyecto del Museo Off Road, por lo que continúa en análisis su ubicación y la gestión de recursos para cristalizarlo.



El Presidente del CCEE aseguró que no se ha dejado de lado la defensa del territorio en el conflicto que existe entre Ensenada y Playas de Rosarito, por lo que el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), continúa en comunicación con el equipo jurídico del Ayuntamiento para aportar pruebas y elementos en el proceso legal.



“Es importante contar con un observatorio ciudadano, un aparato que en tiempo real pueda estar investigando lo que está sucediendo con las finanzas públicas, los empresarios ponemos las observaciones sobre la mesa pero muchas veces falta la actuación directa de la ciudadanía”, expresó.



Finalmente, declaró que el tema más urgente actualmente es resolver la situación de inseguridad que atraviesa el Municipio de Ensenada.



“Hay focos muy preocupantes en el Estado peor hoy por hoy Ensenada podemos decir que es número uno en materia de homicidios de alto impacto y nos preocupa”, concluyó.