La inseguridad se ha salido de las manos: IP

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el creciente número de homicidios en Ensenada, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que la inseguridad se le ha salido de las manos al gobierno y la situación de Ensenada es cada vez más preocupante.



“El sector empresarial y el aparato gubernamental reconocen que esto se nos está saliendo de las manos, hay una propuesta a nivel federal para implementar el mando mixto y esperamos que esos trabajos sigan adelante para que se le dé seguimiento a este tema que nos está rebasando”, expresó.



Coronado Valenzuela comentó que el viernes pasado se reunieron con los tres niveles de gobierno para corroborar que exista coordinación entre los mandos policiales y emitir algunas recomendaciones.



“Una de las observaciones que hicimos fue sobre el sistema de reemplacamiento, estamos pidiendo que se registren las unidades que no tienen placas, porque eso genera que los delincuentes roben esas unidades y no exista un registro para perseguirlos”, explicó.



El líder empresarial dijo que a pesar de que el Consejo Nacional de Población (Conapo) recomienda que haya 300 policías por cada 100 mil habitantes, Ensenada tiene un déficit de aproximadamente 700 oficiales.



“Nos dicen que vienen a capacitar a 45 en un primer ejercicio pero sabemos que no es suficiente, porque están próximos a retirarse 30 o 40 y seguiremos teniendo déficit, la propuesta es que se incrementen, sabemos que necesitan recurso para el pago de más policías pero se debe buscar la manera a nivel federal para bajar esos recursos”, planteó.