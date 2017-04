Confirma Vega renuncia de Secretario de Planeación y Finanzas

MEXICALI, Baja California(GH)

Si bien Antonio Valladolid no le ha hecho llegar la renuncia oficial al Gobernado Francisco Vega de Lamadrid, El Jefe del Ejecutivo confirmó estar enterado de su intención.



El Gobernador del Estado precisó que aún no tienen un remplazo para que tome protesta como Secretario de Planeación y Finanzas.



Aclaró que no le parece una acción que desequilibre la administración, aseverando que en este mundo nadie es irremplazable, consintiendo la decisión del aun secretario Valldolid.



Reveló que su salida se debe a dos propuestas, una por parte del Partido Acción Nacional y otra por parte de la candidata a gobernadora de la Ciudad de México, Josefina Vázquez Mota.