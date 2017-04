Aumenta corrupción en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

En fechas recientes los escándalos de corrupción pública en México han ido en aumento, razón por la que en esta ocasión la casa encuestadora Imerk Opinion & Market Intelligence se enfocó en conocer el sentir de los habitantes de Baja California con relación a la corrupción y su impacto.



Corrupción en México

De manera casi unánime (98.8%) los bajacalifornianos coinciden en que la corrupción en México se ha incrementado en los últimos años, sentir que sube a 100% entre los habitantes de Mexicali y Rosarito.



El 59.8% considera que son los funcionarios públicos los principales responsables de generar la corrupción en el país, sin embargo el 27.5% afirma que son los mismos ciudadanos quienes con su participación fomentan su existencia, así como quienes responsabilizan de ello a los empresarios (6.3%) y a todas las partes (6.3%). Si bien en todos los segmentos analizados se responsabiliza principalmente a los funcionarios públicos, siendo esto mayor en Mexicali (67.5%), cabe señalar que el de los ciudadanos aumenta en Ensenada (30.8%) y de los empresarios en Tecate (8.3%).



Hartazgo y ?apatía ciudadana

El 81.7% de los habitantes de Baja California dicen estar hartos con la corrupción que existe en México y al 18.3% afirma que es una situación que les resulta indiferente, mientras que el hartazgo es mayor en Ensenada (89.2%), así como en las mujeres (83.5%) y las personas de 36-45 años (88.9%), la indiferencia a ella sube en Tijuana (23.3%), así como en los hombres (23.3%) y los jóvenes de 18-25 años (36.6%).



A pesar de estar hartos con ella no hacen mucho al respecto, encontrándose que el 43.9% sólo lo comenta, el 36.1% no hace nada ya que no cambiará, el 10.4% participa en un grupo/organización haciendo propuestas y el 9.6% se desahoga en las redes sociales.



Si bien son la minoría, vale la pena resaltar que quienes sí están actuando de manera activa en contra de esta lamentable realidad su número es mayor en Rosarito (11.3%) y Ensenada (12.1%), por el contrario disminuye en Tijuana (8.7%).



Lic. Manuel Lugo Gómez

Director General

Imerk, S.C.