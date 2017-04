Rehabilitación de calles suma ya 20 mil metros cuadrados

TIJUANA, Baja California(GH)

A la fecha suman 20 mil metros cuadrados de vialidades en diferentes puntos de la ciudad los que han sido reparados, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, (SDUE).



Se han tomado como prioridad las avenidas principales con más flujo vehicular, esto como parte del plan de movilidad urbana “Tijuana se mueve”, señala.



El recurso humano encargado de la rehabilitación se encuentra trabajando con horario extendido y escalonado, matutino y vespertino de 8:00 a 17:00 horas y horario nocturno de 18:00 a 23:00 horas, para lograr una mayor inmediatez.



“Vamos a continuar con la reconstrucción no solo de vialidades, sino de un camino hacia el progreso de Tijuana, pues tener las calles bien cimentadas es garantía no solo de un desarrollo urbano eficiente, sino también de una inversión y flujo económico para la ciudad importante, estamos trabajando sin parar y así vamos a continuar”, dijo el titular de la SDUE, Alejandro Lomelín.



Además, se continúan realizando los diagnósticos y estudios pertinentes estableciendo así, cuál de las acciones mencionadas es requerida para la restauración del suelo que se transita, los cuales arrojan que cerca del 10% de las calles necesitan un trabajo más complejo y, en consecuencia, se rediseña la actividad sin costo adicional pues está contemplado dentro de los metros cuadrados a rehabilitar, explicó el secretario.



Respecto al aplazamiento de 8 a 10 días de labores, el titular de la SDUE, fue muy preciso en manifestar que es específicamente en las obras de pavimentación de la Delegación Presa Este y que los trabajos en las otras 8 delegaciones continúan sin ningún retroceso, de manera simultánea y en horas extras, dando continuidad a las acciones y sin interrupción alguna.



En esta primera etapa de aproximadamente seis meses, se rehabilitarán 200 mil metros cuadrados con una inversión de 98.5 millones de pesos, los cuales contempla, bacheo, reconstrucciones totales y repavimentaciones de las mismas calles.



El funcionario municipal, Alejandro Lomelín, reafirmó que es todo un reto alcanzar a reconstruir el 1 millón y medio de metros cuadrados, que son el resultado de años de abandono, y no solo de unos meses, es por ello que buscan el actuar con precisión y con material de calidad, que cumpla con las especificaciones normativas y de certeza de una vida prolongada de los componentes.



Es por ello que para dar esa certificación en el trabajo que se está realizando, el laboratorio JASAY, que es una empresa con reconocimiento a nivel nacional y respaldada por los colegios de ingenieros, ya se encuentra supervisando los materiales y los trabajos de rehabilitación de vialidades.



Los especialistas de la empresa externa manifestaron que, al momento las actividades que se están realizando por parte de las constructoras y DOIUM ha sido de manera adecuada, inclusive que la calidad del material sí podrá cumplir con los años establecidos de requerimiento, que es de más de cinco años, y se encuentran en la constante evaluación de los puntos que se encuentran restaurando.