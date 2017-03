Sin registro Humanista y Municipalista de BC: Tepjf

MEXICALI, Baja California(GH)

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la pérdida de registro del Humanista de Baja California y el Municipalista de BC como partidos políticos locales.



En sesión pública realizada la tarde del jueves, el pleno del Tribunal Electoral sometió a análisis dos juicios de Revisión Constitucional Electoral interpuestos por los partidos antes señalados.



Ambos buscaban revertir la resolución tomada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) que declaraba la pérdida de sus registros al no alcanzar el 3% de la votación válida emitida durante el proceso electoral pasado.



Los magistrados electorales aprobaron de manera unánime el confirmar las resoluciones emitidas por el Tjebc, declarando inoperantes los agravios esgrimidos por los recurrentes.



En primer término, el Municipalista de BC señalaba que al sancionarlo por no obtener el 3% de la votación en la elección, no se sancionó nada de lo que la Ley dice en torno a las prerrogativas a las que el Partido tenía derecho.



Por ello, argumentaba que se le exigían obligaciones pero se violaban sus derechos y que ello fue la causa de no haber obtenido el 3% de la votación en el pasado proceso electoral.



Los magistrados declararon los agravios inoperantes e insuficientes para modificar o revocar el fallo controvertido, porque el recurrente fue omiso en controvertir de forma directa y objetiva los razonamientos expresados en la sentencia impugnada.



En tanto, el Humanista de Baja California interpuso un recurso donde enlistaba varios agravios, los cuales fueron declarados inoperantes e infundados por los magistrados electorales.