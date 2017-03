Proponen ver reformas a Ley de Protección Civil Estatal

MEXICALI, Baja California(GH)

Las propuestas de reformas a la Ley Estatal de Protección Civil deben ser analizadas y tocadas por el Congreso del Estado antes de que ocurra una contingencia en Baja California.



Lo anterior fue comentado por el diputado Luis Moreno Hernández, al ser cuestionado sobre la necesidad de modificar la ley para evitar tragedias como la ocurrida hace un par de semanas en El Centinela.



Indicó que hay dos propuestas en la materia, una presentada por el director estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas Navarro, y otra del diputado Job Montoya Gaxiola.



La propuesta de Rosquillas Navarro busca reformar la Ley Estatal de Protección Civil, la cual contiene medidas precautorias para evitar que situaciones como la de El Centinela vuelvan a ocurrir.



Comentó que el titular estatal en la materia ha insistido en reiteradas ocasiones en que se hagan estas reformas pero no se le ha prestado la atención debida.



Ambas iniciativas deberían de uniformarse en una sola propuesta que integre lo mejor de cada una, puntualizó.



Subrayó que esta materia no es prioridad para los gobernantes, cuando debería ser lo contrario considerando que Mexicali está en una zona sísmica y la zona costa está expuesta a los fenómenos meteorológicos.



No obstante, cuando hay convocatorias para realizar simulacros no se atienden o cuando se desarrollan mesas de trabajo interinstitucional para fortalecer el Sistema de Protección Civil Estatal no van los titulares de las áreas, afirmó.



En las naciones donde esta materia no es prioritaria, dijo, es hasta el momento de que llegan las contingencias en que se comienzan a plantear reformas y capacitaciones en el tema.