Regresan a donde fue asesinado Colosio

TIJUANA, Baja California(GH)

Se conmemoraron 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato a la Presidencia de México en 1994, en el lugar donde falleció un 23 de marzo.



El espacio en Lomas Taurinas que se volviera un punto histórico por el atentado que sufrió el aspirante a la silla presidencial, sigue albergando los recuerdos de la campaña en la que perdió la vida.



“Se hace una obligación para el PRI recordarlo, por lo que representa al partido y en la historia”, indicó Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Tijuana.



Algunos de los miembros del PRI se hicieron presentes en la Plaza de la Unidad y La Esperanza, así como los integrantes de la Coalición de Colonias Populares.



“Fue un gran patriota, mexicano y priista, es fundamental la lucha que él hacía por satisfacer las necesidades de la comunidad; en el priismo hemos perdido el diario político que él tenía, nos hemos alejado de nuestras raíces”, agregó el dirigente.



A la ceremonia también acudieron Jorge Astiazarán Orcí, ex alcalde de la ciudad y René Mendívil, ex presidente del partido en Baja California.



Al evento no asistió Chris López, dirigente estatal del PRI, por hacer presencia en la conmemoración nacional del aniversario luctuoso en la Ciudad de México.