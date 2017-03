Estado paga 17.2 mdp a promotor de privatización

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado ha pagado 17.2 millones de pesos a la persona que se ha encargado de fomentar la inversión privada en servicios públicos, ya sea a través de las asociaciones público-privadas o de la derogada “Ley del agua”.



El asesor beneficiado es Marco Antonio Moreno Mexía, quien ha recibido diversos contratos para adecuar las normas legales estatales e impulsar los proyectos de inversión público-privados.



Los convenios los ha realizado con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade).



El último de ellos lo obtuvo en junio del año pasado y fue por los “Servicios para la Integración del Organismo Operador Metropolitano de la Zona Costa del Estado”, instancia que agrupaba las comisiones de servicios públicos de Tijuana, Tecate y Ensenada contemplada en la derogada “Ley del agua”.



El contrato se realizó a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y fue por un monto de 15 millones de pesos, según un informe de Transparencia del Gobierno del Estado.



Con relación de la “Ley del agua”, fue aprobada por el Congreso del Estado seis meses después, el 19 de diciembre del año pasado, bajo el argumento de ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.



Le legislación abría la posibilidad de la participación del sector privado en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.



Sin embargo, la “Ley del agua” fue derogada el 19 de enero, luego de diferentes manifestaciones en los municipios del Estado y la toma de los edificios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.



Las APP



Moreno Mexía, quien fue tesorero municipal durante los primeros meses del XXI Ayuntamiento de Mexicali, también ha estado involucrado en la promoción y en la creación de las bases jurídicas para implementar los convenios de asociación público-privada.



En 2015 obtuvo un contrato con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) para la “Realización de un estudio de prefactibilidad para la implementación de un fondo de inversión en Baja California, con el propósito de impulsar proyectos de inversión público-privados que impacten el desarrollo económico del Estado”.



La paraestatal le pagó al asesor un millón de pesos por sus servicios, de acuerdo con información proporcionada a través de la Unidad de Transparencia.



La misma dependencia en noviembre de 2014 le otorgó otro contrato para la estructuración, lineamientos y base metodológica de la Unidad Técnica de Inversión que contempla la Ley de Asociación Público Privada.



Por los servicios de asesoramiento Marco Antonio Moreno recibió un pago de un millón 200 mil pesos.



Las convocatorias



En los últimos dos años, el Gobierno del Estado ha lanzado doce convocatorias de Asociación Público Privada (APP) para la construcción de plantas desalinizadoras, la instalación de drenajes y la modernización de una planta de tratamiento de agua.



Además para la construcción de un periférico y dos edificios de seguridad pública, la modernización de carreteras y la operación de un hospital de salud.



Hasta la fecha, la autoridad estatal ha adjudicado ocho contratos de Asociación Público Privada, que le generan compromisos económicos de 2 mil 253 millones de pesos anuales, principalmente a partir de 2019.



El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Manuel Guevara Morales, manifestó que no ha habido oportunidad de clarificar las ventajas de estos contratos.



“Las APP”, explicó, “son una alternativa para abatir rezagos cuando el Gobierno no tiene suficiente dinero”.



Aunque en algunos compromisos con empresas los pagos parecen estratosféricos, no lo son porque tienen “fuente de pago”, indicó.



En el caso de las desalinizadoras, añadió, la contraprestación mensual se recuperará con el cobro por el servicio a los usuarios, lo mismo que con los pluviales de Mexicali.



El funcionario estatal añadió que la mayoría de las obras a través de las APP tiene “fuente de pago”, con excepción de los edificios de seguridad pública, los cuales sí representarán una deuda para el Gobierno.



Agregó que cada contrato autorizado tuvo que cumplir con tres requisitos, o sea que fueran técnica, financiera y legalmente justificables.



Los doce proyectos que se han licitado, estimó, representan obras con un costo de 17 mil millones de pesos, las cuales fueron definidas al inicio de la administración a través de un plan estratégico.



Apuntó que el plan contempla 120 obras en todo el Estado, para las cuales se requieren 65 mil millones de pesos.



Los contratos de Asociación Público Privada, indicó, son más transparentes, agilizan la ejecución de las obras y si existen fallas en su presupuesto, la empresa deberá asumir la responsabilidad y no el Gobierno.



Proyecto Inversión inicial pago mensual Años

Desalinizadora

en San Quintín $568’008,827.00 $11’136,150 30

Desalinizadora

en Rosarito $9,072’882,279.0 $149’312,018 37

(1a etapa)

Edificio PEP

en Tijuana $228’971,083.77 $3’017,070.00 15

Drenajes pluviales

en Mexicali $254’703,234.39 $2’453,228.42 15

Edificio

PGJE Tijuana $154’346,584.49 $1’852,521.5 25

Planta de agua

en Tecate $122’777,817.00 $2,469,218.99 15

Carreteras

del Valle Mxli $227’678,634.22 $2’895,833.32 8

Sistema de

Monitoreo SSPE $530’652,196.00 $17’667,590.13 22

Periférico

Aeropto.-Playas* $1’500,000,000.0 $16’675,000.00 27

Hospital Materno

en Tijuana* $82’765,500.00 $21’850,128.0 14

Distribución de

agua en Ensenada* $388’471,942.00 $5’318,620.92 15

Pavimentación

de Los Santorales* $2’600,000.00 10

*Convocatorias que están en proceso.