Esperan 30 "abuelitos" entrar a asilo de ancianos

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 30 solicitudes de personas de la tercera edad se encuentran en lista de espera para entrar a la Casa Hogar del Anciano.



De acuerdo con la hermana Gloria Estrella Pérez, directora del asilo, en lo que va del año se han recibido varios casos de abandono y personas que no tienen recursos para el cuidado de los adultos mayores.



Destacó el caso de una señora de 85 años de edad, quien fue reportada por un vecino, mismo que denunció que la anciana se encontraba sin cuidado alguno y su hija tenía más de 20 años sin atenderla.



“Son casos en los que no podemos intervenir porque ya hay un proceso legal y la ingresaron a otro asilo”, señaló.



Varias de las solicitudes, explicó, se deben especialmente a que los familiares no tienen los recursos y el tiempo para atender a su ser querido.



Va asilo por 15 espacios más

Dentro de los proyectos a realizarse en el quince aniversario del Ancianotón, la hermana Gloria señaló que se espera la construcción de recámaras para atender a quince abuelitos más.



Además, dijo, se planea hacer un comedor que tenga la capacidad de recibir a 30 personas y la adecuación de una sala de cuidados especiales



Adelantó que para este año se espera recaudar al menos 4 millones 800 mil pesos, lo que representa los gastos de alimentación, atención y asistencia médica, higiene, seguridad, gas, luz, gasolina y mantenimiento de equipo y del inmueble.



Finalmente invitó a las asociaciones civiles o comunidad en general a apoyar, ya que de poder recibir más personas, el gasto también aumentará.