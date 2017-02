Alcalde asegura que no recibirá a Fernández Noroña sin agenda

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a una apretada agenda, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro no podrá recibir al político Gerardo Fernández Noroña.



Dijo que hasta no ha recibido petición de una reunión, "cuando me soliciten agenda, programamos y con mucho gusto agendamos".



El ex diputado esta llamando a la desobediencia social al no pagar Impuesto Especial para Producción y Servicios (IEPS) en las gasolineras ante esto el edil advirtió que si rompe una norma jurídica será sancionado.