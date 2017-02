Contaminación continúa afectando a los rosaritenses

ROSARITO, Baja California(GH)

La contaminación de aire en la zona de la colonia La Ladrillera y por tierra con el derrame de agua negras provenientes del fraccionamiento Las Cascadas sigue siendo un dolor de cabeza para los afectados en ambas puntos de la ciudad, que desde hace años esperan respuesta a sus demandas.



Giovanna Guadarrama, jefa del Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento, explicó que en el caso de La Ladrillera aún se busca un sitio para reubicar a los fabricantes de ladrillos, luego de las quejas de habitantes aledaños a la zona fabril, por las constantes emisiones de humo que salen de los hornos de cocción de ladrillos.



Dijo que se hicieron algunos intentos para levantar procedimientos en contra de los fabricantes de ladrillos por contaminación del aire, pero estos se mueven constantemente y no ha sido sencillo notificar resoluciones por parte de esta dependencia hacia los señalados.



Detalló que es complicado, pues por un lado los fabricantes de ladrillo viven de esa actividad, y por el otro las personas que viven en los alrededores merecen gozar de una buena calidad del aire, por lo que la solución es la reubicación, pero aún no se sabe cuándo o dónde pudiera darse y tampoco se conoce sobre el grado de contaminación del aire en ese lugar.



Por otra parte, la funcionaria expuso que en el caso de la contaminación que surge en el fraccionamiento Las Cascadas, justo donde se encuentran las instalaciones del Ceart y se construye un gimnasio, tampoco hay avances significativos para frenar el derrame de aguas negras, que terminan en el mar.



Dijo que hay planes de introducir drenaje en esa zona, lo que terminaría con el problema, pero todavía no hay fechas y se desconoce el grado de contaminación que ha causado al suelo y agua del mar en esta área.