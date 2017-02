Consideran fundamental función del periodismo en la actualidad

TIJUANA, Baja California(GH)

El periodismo es fundamental en este momento de noticias falsas y de redes sociales, manifestó el editor general de Animal Político, Mael Vallejo.



“Es más importante que nunca porque somos ese filtro entre los hechos y la sociedad, algo que las redes sociales por sí mismas y el periodismo ciudadano mal hecho y mal enfocado, no van a poder lograr nunca”, manifestó.



“En redes sociales cualquiera pude tomar el teléfono y empezar a grabar, pero el periodista tiene que ser un tipo lo suficientemente culto, haber leído lo necesario y tener los datos a la mano como para poder decir: ‘Sí es cierto lo que están viendo en el video’, pero los datos y el contexto te pueden dar una historia completamente distinta”, apuntó.



Los medios deben volver a emocionar al contar historias, dijo, “hacer literatura de lo cotidiano” y entender la forma en que ahora los lectores consumen la información.



“Hay un mundo allá afuera que está esperando que nosotros entremos y lo hagamos bien, que volvamos a emocionarlos, que volvamos a ser memorables”, subrayó.



Vallejo refirió que no es ningún secreto que a los medios de comunicación no les está yendo bien.



Lo anterior, durante su conferencia en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Nacional de la Publicidad (ANP) sección Noroeste, donde además abordó la relación entre los medios y la publicidad.



“La publicidad necesita a los medios, es cierto que existen las redes sociales pero también es cierto que un cabezal que funcione importa muchísimo más que solo poner un anuncio en Facebook”, explicó.



“Por supuesto que las redes sociales funcionan pero llega un momento en donde estos anuncios ya ni siquiera les importa, se acaban invisibilizando”, añadió.



Además, afirmó que ahora la sociedad no solo quiere leer noticias sino también interactuar, que la comunicación sea en ambas direcciones.