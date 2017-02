Sindicatura inhabilita a 2 del servicio público

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos funcionarios de la anterior administración fueron inhabilitados por un periodo de dos años en el servicio público, por incurrir en conductas ilegales.



La síndica procuradora del 22 Ayuntamiento de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde, a través de la Dirección de Responsabilidades, les dio la notificación.



En el caso del ex oficial mayor, expuso la síndica, la inhabilitación fue por el incumplimiento del Artículo 46 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en relación con el Artículo 15 segundo párrafo del Reglamento de Bienes y Servicios para el Municipio de Tijuana.



Esto fue, señaló Guzmán Valverde, por realizar la desincorporación de un bien inmueble del dominio público al privado, al remitir documentación que no reunía los requisitos que el caso amerita, los cuales no fueron materia de análisis.



Por lo anterior, agregó, se determinó su inhabilitación para obtener y ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de dos años, contados a partir del momento en que se le ha notificado.



Según los expedientes correspondientes, dijo, ayer se notificó de igual sanción de inhabilitación por dos años al hoy ex jefe del Departamento de Usos de Suelo del 21 Ayuntamiento, quien continuaba en el cargo durante la actual administración, por lo que fue notificado de su inhabilitación durante sus labores como titular de dicha área.



En este caso, el funcionario incurrió en el incumplimiento del Artículo 46 fracciones I y 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, relacionado con el Artículo 4 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; y del Artículo 164 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro Poblacional de Tijuana.



El motivo, señaló la síndica, fue por la emisión de dictamen de factibilidad de uso de suelo, esto sin cumplir con los requisitos previstos en la referida reglamentación municipal.



Guzmán Valverde reiteró que no se tolerarán acciones ilegales, incumplimiento de normatividades, falta a reglamentos, y mucho menos actitudes de prepotencia o maltrato; y que de ocurrir esto los ciudadanos pueden hacer sus denuncias ante la Sindicatura del 22 Ayuntamiento, en el segundo nivel de Palacio Municipal.