Combatirán la 'trata' con un cómic

TIJUANA, Baja California(GH)

El tema de la trata de personas es un reto para la megarregión Cali-Baja, razón por la que el Consulado de los Estados Unidos en Baja California abrió una convocatoria para crear un superhéroe o un cómic y de esta forma atacar la violencia.



La cónsul para Asuntos Públicos, Preeti Shah, señaló que el programa denominado “Un nuevo héroe, arte vs violencia” tiene como objetivo concientizar a la población, especialmente a los jóvenes, a través de esta práctica.



“Lo más importante es aprender a no ser una víctima, no queremos más víctimas, especialmente más niñas y mujeres que sufran este problema tan grande, es nuestra esperanza que este mensaje abra los ojos de las personas”, expresó.



Señaló que la mayoría de las víctimas sexuales son mujeres menores de edad y una forma de llamar su atención o de ayudarlos es a través de los cómics.



Shah manifestó que se dan más casos de trata laboral que sexual pero se sabe más del segundo tema al ser de gran impacto, por lo que buscan hacer un cambio positivo en niños que sufren de este delito.



En los próximos meses vendrán expertos en la materia y también en dibujo y animación, por ejemplo en marzo va a venir Jorge Gutiérrez, quien es el director de la película “Book of Life (El libro de la vida)”, asimismo personas platicarán sobre la trata de personas con los jóvenes artistas para que puedan detectar factores de riesgo que puedan implementar en sus trabajos.