138 multas contra choferes por aumentar tarifa sin autorización

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta la semana pasada los operativos de la Dirección Vialidad y Transporte han aplicado 138 multas a choferes del transporte público por incrementar el costo de la tarifa sin autorización.



El secretario de gobierno, Felipe Luévano Ruiz, señaló que siguen monitoreando de cerca el trabajo de las diferentes líneas de transporte de la ciudad con fines de mantener un control en el cobro de las tarifas, mismo que no han podido frenar pese a las múltiples multas impuestas a transportistas.



Aseguró también que la empresa Azul y Blanco es la que lleva más multas, sin precisar la cifra.



“Cuando se les estuvo multando es porque lo habían subido a 15, 16 pesos y estuvieron cobrando eso en el transcurso de la semana”, dijo.



Agregó que la ciudadanía ha mostrado su descontento al respecto y ha tenido de una u otra manera que aceptar el incremento no importando que no sea legal, lo anterior con el fin de evitar conflictos con el chofer cada vez que aborda una ruta.



En ese sentido, algunos usuarios denuncian que muchos de los conductores se violentan cuando se les pague el importe oficial y no el que ellos ponen de acuerdo a sus criterios. En la actualidad, el único cobro que ha sido autorizado es del 13 pesos para unidades de modelo reciente.



Luévano Ruiz por último recalcó que las revisiones siguen realizándose periódicamente y a los que se les encuentre infringiendo la ley, serán merecedores de una multa que va de los 50 a los 100 salarios mínimos, lo que representa de 4 mil a 8 mil pesos.