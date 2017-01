Continúa plantón en el exterior del Palacio Municipal

TIJUANA, Baja California(GH)

Alrededor de 30 manifestantes permanecieron durante la madrugada del lunes afuera de las instalaciones de Palacio Municipal en protesta por el alza al impuesto predial, así como por el incremento a nivel federal del combustible.



Juan Ramírez Sánchez, maestro jubilado y vocero de los inconformes, aseguró que la manifestación está compuesta por ciudadanos y no busca otra cosa que dar vuelta atrás a los aumentos recién aprobados.



“Hay gente incrustada en los movimientos para echárnoslos a perder, cuando nos hemos caracterizado por ser personas pacifistas”, recalcó.



Por la mañana el secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Felipe Luévano Ruiz, se reunió con los inconformes, quienes a los minutos de iniciar el diálogo, optaron por concluirlo mientras no sean atendidos por el alcalde Juan Manuel Gastélum.



Dentro de las demandas que hace el grupo está que se pague el mismo monto de impuesto predial que el año 2016, sin ningún incremento.



Alcalde cuestiona

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro subrayó que no desdeña ninguna manifestación.



Sin embargo, expuso que le hace ruido que existan ciudadanos que se manifestaron en paz y se retiraron a casa al finalizar la marcha y que otros decidieran ingresar al Palacio Municipal cuando no hay nadie en domingo.



“Hubo una manifestación pacífica, lo malo es que luego se desvió un grupo de esa manifestación pacífica y se hizo un poco violenta.

Existe un cierto dolo en querer distraer la cuestión del ‘gasolinazo’, la devaluación, hacia temas de carácter estrictamente municipales”, añadió.