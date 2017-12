CEDH dirigió recomendación a Juan Manuel Gastélum por agravio a regidores

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dirigió su recomendación 11/2017 al alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro por el agravio que cometió contra los regidores del Partido Encuentro Social (PES) de la presente administración.



La Defensoría tuvo conocimiento de hechos en los que la representación del XXII Ayuntamiento de Tijuana manifestó públicamente expresiones verbales que vulneran el principio de igualdad o no discriminación, así como el uso de lenguaje sexista y no incluyente.



Los hechos documentados ocurrieron el 10 de agosto, en el cual el Alcalde refirió que los regidores de oposición están en contra de todo y que no tienen salida, precisando que "ningún chile les embona”, lo que se calificó como una expresión de connotación sexual, vulgar y soez.



Entre los cinco puntos recomendatorios que integran al documento, se destacó la solicitud de emitir una disculpa publica a los afectados y que el mismo alcalde evite hacer uso de lenguaje sexista mientras se desempeñe como funcionario público.