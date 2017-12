Instalarán 20 alcoholímetros en la ciudad

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante las festividades de Navidad y año nuevo serán instalados 20 puntos de alcoholímetros en la ciudad, para evitar accidentes relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes.



“Por lo menos son 20 pero estamos analizando la posibilidad de instalar más; le estamos apostando a que haya responsabilidad de la población y las personas no conduzcan en estado de ebriedad”, declaró el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



De acuerdo a la incidencia saben que la noche del 24 de diciembre es más tranquila que la del 31, sin embargo, estarán activos y pendientes en ambas fechas.



Han detectado un aumento en los hechos de tránsito en algunos casos con fatalidades, inclusive incendios relacionados con la quema de cohetes.



En dado caso que sea detectada una persona manejando en estado de ebriedad, será detenida.



Respecto a los delitos graves, dijo que en dichas fechas no aumentan pero se han dado casos de personas lesionadas por bala perdida.



“Estamos pidiendo a la población que si escucha que algún vecino hace detonación de arma de fuego nos avise para actuar de manera inmediata”, añadió.



“Irresponsable”

Consideró que los ciudadanos que suben en las redes sociales los puntos de los alcoholímetros son irresponsables ya que en lugar de apoyarlos afectan a toda la población.



“Una persona que esté alcoholizada puede ser un arma mortal y es al azar, es decir a cualquier persona que esté en la calle le puede tocar un accidente y perder la vida”, manifestó.



La invitación, indicó, es a que no lo hagan pero previniendo dicha situación, estarán cambiando los puntos donde se instalarán durante toda la noche.



Emite recomendaciones

Sotomayor Amezcua recomendó a la población durante dichas fechas no permitir que los niños manejen artículos como velas y pirotecnia; evitar conectar todos los artículos de iluminación en una sola corriente para no sobrecargarla, y apagarla antes de dormirse.



Al salir de casa verificar que puertas y ventanas queden bien cerradas; en caso de salir no darlo a conocer a través de redes sociales y únicamente informárselo a un vecino de confianza para que esté al pendiente y en caso de cualquier situación se comprometa en poder marcar al 911.



Apagar todas las luces navideñas; no ir solo a retirar dinero de algún cajero y hacerlo acompañado de un familiar o amigo.