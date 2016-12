Invita arzobispo a disfrutar Navidad en paz y en alegría

TIJUANA, Baja California(GH)

Navidad es una fecha para abrir el corazón a Jesús y no para quedarse solamente con los festejos y regalos, aseguró el arzobispo de Tijuana Francisco Moreno Barrón.



Durante su mensaje navideño, el líder católico de Tijuana, Tecate y Rosarito deseó a las familias de Tijuana y Baja California que disfrutaran estas fechas unidas en la paz y alegría por la llegada del Niño Jesús.



“Que él renazca en nuestros corazones para que descubramos su rostro en los pobres, enfermos, migrantes y en los que son menos útiles a los ojos del mundo, y les demos una respuesta de amor”, argumentó.



El clérigo subrayó que la esencia de la Navidad es el nacimiento del hijo de Dios, por lo que exhortó a los fieles a no quedarse solo en festejos exteriores de compras, comida, regalos, adornos, música y diversión.



“Vivimos en un mundo que quiere satisfacer los sentidos, un mundo superficial que vende la felicidad de manera barata. Un mundo que parece que todo lo resuelve de manera light. Y en este mundo hemos querido vivir sin Dios y esto no es posible porque de él venimos, en él subsistimos y a él vamos a regresar queramos o no queramos”, aseguró.



El arzobispo puntualizó que Tijuana y Baja California es la tierra de Jesús, una tierra donde está sembrada la fe, por lo que exhortó a seguir trabajando para obrar con respeto y reconciliación para trabajar en la unidad.



Pide legislar por un bien común



Tener conciencia de los más pobres y tomar en cuenta que las alzas en impuestos los pueden afectar pidió el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, a los legisladores y gobernantes de Baja California.



“Haría un llamado a las autoridades correspondientes, a los legisladores para que siempre cualquier iniciativa la que tengan que discutir y legislar lo hagan buscando siempre el bien integral de la comunidad, de la sociedad”, apuntó.



El punto de partida debe ser tener siempre enfrente al pueblo que los eligió y legislar para bien de toda la comunidad, refirió en torno la aprobación de la nueva ley del agua que incrementa en 20% su costo.



“Quienes lo resienten más son los pobres, los indefensos, los que tienen menos recursos entonces pensemos en ellos”, agregó.