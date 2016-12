CNTE protesta por aumento a predial y Ley de Aguas

TIJUANA, Baja California(GH)

La representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente Único de Lucha en Baja California (Fulbc), junto a activistas sociales y agrupaciones de la sociedad civil se manifestaron en Palacio Municipal en contra de los aumentos al predial y la nueva ley de aguas en el Estado.



El coordinador estatal de la CNTE, Marco Antonio Pacheco Peña, dijo que la CNTE no está de acuerdo con los ajustes de impuesto en Tijuana y la nueva Ley de Agua de BC.



“Hoy se ve cómo en Baja California el Gobierno se ensaña y le abre las puertas a la iniciativa privada para que haga uso del agua, no podemos estar de acuerdo hoy se enriquecen más los ricos, empobrecen más a los pobres y la CNTE dice no a la privatización del agua”, refirió.



Señaló que estos ajustes son un golpe para la población en general y mencionó exigirán al Alcalde, a los diputados y al Gobernador responder a favor del pueblo.



En caso de que no se dé marcha atrás a estas medidas, dijo que incentivarán la desobediencia mediante la omisión del pago de predial, amparos y incluso reventar medidores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y tomar el agua directamente.



“Estamos exigiendo del pueblo que diga ya basta, que proteste, que se mantenga en resistencia y que no caiga en obediencia, porque cuando una ley es injusta lo justo es desobedecerla”, explicó.