Derrumbes y accidentes deja la lluvia

TIJUANA, Baja California(GH)

Inundaciones, accidentes vehiculares y un derrumbe en el segundo acceso a Playas de Tijuana fue el saldo de las precipitaciones registradas durante el transcurso de este jueves.



La dirección municipal de Protección Civil reportó una caída en promedio de 20 milímetros de lluvia, aunque en el fraccionamiento Delicias el total fue de 44 milímetros hasta la tarde de este jueves.



La dependencia atendió cerca de quince reportes, entre los que se destacan postes caídos, inundaciones, la caída de una barda en la colonia Pedregal de Santa Julia y flujos de lodo, sin lesiones ni otro incidente de gravedad.



La Cruz Roja Tijuana reportó la atención de 12 accidentes vehiculares con lesionados menores, contando 6 volcaduras, 5 choques y un atropellamiento, mientras que se brindó atención a 34 crisis de enfermedades crónicas degenerativas.



En materia de seguridad

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibió el reporte de 75 accidentes a causa de las precipitaciones, y brindó apoyo para atender el derrumbe del Segundo Acceso a Playas de Tijuana.



De acuerdo a información de la SSPM, se reportó un derrumbe cerca de las 11:00 horas, hecho que requirió trabajos de limpieza por un lapso de cuatro horas, tiempo en el que no se permitió el uso de la vialidad.



Preliminarmente se manejó que el derrumbe fue causado por la ruptura de una tubería de aguas negras, cercana a la vialidad, lo que ocasionó caída de lodo en uno de sus carriles.



La vialidad fue cerrada por completo, mientras se realizaban los trabajos de limpieza y se garantizaba que no ocurrieran más hechos similares.



El pronóstico

Para este viernes se pronostica una temperatura mínima de 9 grados y máxima de 18 grados centígrados, cielo totalmente nublado durante el día y a partir de la tarde un 20% de probabilidades de lluvias con descargas eléctricas.



El pronóstico de lluvia y bajas temperaturas para este sábado se mantiene, con 80% de probabilidades de lluvias, temperatura mínima de 6 grados y máxima de 13 grados centígrados.



Habilitan como albergue una unidad deportiva



El secretario de Desarrollo Social Municipal, Mario Osuna Jiménez, detalló que a partir de este frente de lluvias se ha puesto a disposición de la comunidad el albergue de la Unidad Deportiva Tijuana ubicado en la avenida Ermita en la delegación La Mesa.



Detalló que ellos junto a Protección Civil, DIF y el Sistema Municipal del Deporte cuentan con un plan de contingencia, en donde se estará instalando por lo menos un albergue en cada delegación de la ciudad.



“Ahorita estamos habilitados en la Unidad Deportiva Tijuana, que está en la avenida Ermita, no hemos tenido ninguna familia afortunadamente evacuada”, explicó.



Señaló que el albergue tiene una capacidad para 200 personas y de ser necesario se abrirán más en las unidades deportivas de las distintas delegaciones en caso de que las condiciones climatológicas lo requieran.



Pidió a la comunidad en general mantenerse pendiente de su entorno, en especial a las personas que viven en zonas de riesgo, y cuidar el cauce de ríos y arroyos, además de no salir de casa de no ser necesario.



En ese sentido, recordó que en caso de alguna contingencia es indispensable contactar a las autoridades municipales a través de la línea 911 y que lo reporten a Protección Civil para poder ser atendidos.



Finalmente, exhortó a la ciudadanía en general a evitar tirar desperdicios.



“Pedirles de favor que no arrojen la basura, que no tienen basura a los desarenadores, el problema de las inundaciones en su mayoría son porque están tapados con basura que nosotros mismos tiramos”, manifestó.