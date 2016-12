Coparmex descarta fiscalizar a miembros

TIJUANA, Baja California(GH)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana no es un organismo auditor, por lo que no investiga si empresas afiliadas pudieran realizar actividades ilícitas.



Así lo declaró en rueda de prensa el presidente local de la Coparmex, Gilberto Fimbres Hernández, tras la detención en Estados Unidos por presunto lavado de dinero del regidor del 22 Ayuntamiento y ex consejero del organismo, Luis Torres Santillán, y Karla Escalante y Jorge Escalante, esposa e hijo, respectivamente, del ex presidente de la Confederación, Jorge Escalante, entre otros involucrados.



“El apoyo es moral, estamos como amigos, como empresarios apoyándolos moralmente, lamentablemente no tenemos información legal y ellos son los que están resolviendo su situación”, afirmó.



Señaló que la Coparmex se deslinda del caso y no se iniciará una investigación interna para detectar posibles actos ilícitos entre sus agremiados.



“Al invitar a empresas a participar en Coparmex se analiza el registro de la empresa, la operación, su actividad, número de colaboradores y un sinnúmero de factores, los cuales fundamenta su participación en Coparmex, bajo ese principio ninguna empresa que está registrada en Coparmex tiene problemas”, indicó.



En Tijuana la Coparmex cuenta con 450 empresas afiliadas, Torres Santillán es dueño de Productos Diamond.



“Ante las acusaciones y argumentos aportados por las autoridades correspondientes, Coparmex Tijuana no tiene elementos de prueba, ni fundamentos legales de las acusaciones que se les imputan a nuestros asociados, ni a sus familiares”, refirió.



“No somos un centro de investigación ni una fiscalía, somos un centro empresarial que nos dedicamos a trabajar, a nuestra actividad económica y estamos convencidos que los miembros de Coparmex, o sea las empresas, son actividades licitas que trabajan en favor de la comunidad”, añadió.



Fimbres Hernández sostuvo que la Coparmex no es ni será guarida de delincuentes de cuello blanco.



Afirmó que la Coparmex no se verá dañada por acusaciones de este tipo ya que los valores y principios que la rigen son más fuertes que las personas que la conforman.



En la rueda de prensa estuvieron presentes los ex presidente del organismo: Roberto Quijano Sosa, Fernando Otáñez Martínez, Roberto Castro Torres, Gastón Luken Garza, Daniel Hierro de la Vega; Diego Agúndez, Jacobo Ackerman García, Juan Manuel Hernández Niebla, y Gustavo Fernández de León.



Transacciones fronterizas son un riesgo



“Estamos sentados en un polvorín no solo en la parte de Estados Unidos, en la misma ley mexicana. Todas las leyes relacionadas a operaciones vulnerables, ya no sabe uno lo que anda haciendo ni cómo lo anda haciendo”, declaró Juan Manuel Hernández Niebla, ex presidente de la Coparmex Tijuana.



Apuntó que las leyes antilavado normalmente tienen aplicación internacional, lo que aplica México aplica a Estados Unidos, pero a veces es difícil cuando se están haciendo transacciones comerciales en la frontera.



“También tenemos que entender que existe un decreto para la restricción de dólares que no nos recibe depósitos arriba de 14 mil dólares para cada banco, entonces hay algunos empresarios que por la misma naturaleza de su negocio tienen la necesidad de cruzar con dólares en la frontera y depositarlos de aquel lado”, agregó.



Los empresarios, dijo, están en un campo totalmente minado y deben tener mucho cuidado porque a veces es muy difícil entender todas las leyes y todas las consecuencias que pudieran conllevar.



Tres faltas abren puertas a suplente



Luis Torres Santillán tiene que sumar tres inasistencias en sesiones de Cabildo o recibir una sentencia penal corporal para poder ser removido del cargo de regidor con un salario mensual de 76 mil pesos, detalla la reglamentación del Ayuntamiento de TIjuana.



El estar sujeto a un proceso no te inhabilita, la causa de inhabilitación es que haya una sentencia condenatoria donde haya una pena corporal, porque la pena puede ser una sanción económica, paga la sanción económica y ya se purgó la pena”, declaró el regidor independiente y ex presidente de Coparmex Roberto Quijano Sosa.



José Vicente Jiménez Oceguera es el suplente del regidor miembro de la fracción del PAN, quien fue detenido desde el pasado viernes en San Diego, California.



“Está en un proceso, desconozco el sistema norteamericano como para saber cuánto tiempo va a durar, está sujeto a un proceso y ese no es motivo técnico o legal para que salga del Cabildo”, enfatizó Quijano Sosa.