Alerta es para justificar aversión a México: Francisco Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

La alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, obedece a la intención de justificar las políticas que amenazan la relación con México, y no por los riesgos que puede representar Baja California, informó el Secretario General de Gobierno.



A pesar de los atípicos altos índices de asesinatos y delincuencia en el estado, el titular de la dependencia estatal, Francisco Rueda Gómez, negó tajantemente que ese sea un motivo para que no vengan los turistas del vecino País.



Argumentó que en lo que va del presente año 2017, el registro en ocupación hotelera y las inversiones extranjeras han estado por encima de periodos pasados, por lo que no hay fundamento que avale el discurso del presidente Donald Trump.



“Este año hubo un repunte en la visita de extranjeros estadounidenses a Baja California, en el año 2017 la actividad turística tuvo un aumento considerable, lo cual indica que hay confianza, tranquilidad y certeza por parte de los extranjeros”, declaró.



Lo que señala el gobierno norteamericano y el presidente Trump, no coincide con la realidad de Baja California, aseveró, sin embargo desconoció la cifra concreta de dicho aumento en visitas a la entidad.



“Tal vez esté buscando alguna justificación para continuar con la agenda que ya de todos es conocida, la agenda anti-frontera con la construcción del muro, estas alertas no ayudan a una relación bilateral”, comentó Rueda.