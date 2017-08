Protestan por falta de maestros en primaria

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de madres de familia se presentó en las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE) para exigir que asignen a tres maestros en la Primaria General Leandro Valle, del fraccionamiento El Solor, e iniciar sin problemas el ciclo escolar.



De manera especial, manifestaron, urge un docente en el cuarto grado, el cual en ciclos anteriores los estudiantes no recibían clases de manera continua, pues quienes cubrían esa vacante eran maestros interinos.



“Venimos para tener una pronta respuesta. En 2016 no había maestros para el cuarto año y ahora nos topamos con la misma situación.



Siento que es momento de que se solucione este problema para que podamos arrancar bien el ciclo escolar”, exigió Beatriz Carrasco, una de las madres de familia de los 120 los estudiantes afectados.



Lamentó no contar con el apoyo de la directora de la primaria, pues consideró que no ha demostrado su interés ni ejercido su autoridad para contar con el personal docente necesario.



“Lo único que nos dice es que vengamos al SEE, pero no tenemos ningún documento de respaldo de parte de la directora”, declaró.



“No queremos tomar una escuela”, añadió, “si se necesita que nosotras demos dinero para que un maestro venga a dar clases, lo aportamos, pero no se permite eso”.