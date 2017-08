Padres buscan un espacio para sus hijos

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de padres de familia siguen buscando lugares en los planteles educativos para que sus hijos continúen sus estudios.



Así se pudo constatar en las oficinas de Control Escolar del Sistema Educativo Estatal (SEE), y uno de ellos es el señor Arturo Blancas, quien busca que su hija obtenga un espacio en una preparatoria privada.



“Mi hija no quedó en ninguna ‘prepa’ pública en donde presentó el examen. Vamos a ver si nos pueden ayudar un poquito en acomodarla o apoyarnos con una beca para que entre a una preparatoria”, platicó.



Asimismo, comentó que no se enteró del apoyo que ofreció el Gobierno del Estado con la beca “Todos a la Prepa”, misma que ayuda a los padres de familia a no pagar la inscripción y mensualidades durante los tres años de bachillerato privado de sus hijos.



“En caso de no obtener una beca de esas, no quiero esperar un año para que mi hija vuelva a entrar a la escuela. Vamos a hacer lo posible porque ella se quede estudiando en una preparatoria privada, pero haremos algunos sacrificios en el hogar”, dijo Arturo Blancas.



Otros casos

Por su parte, un grupo de madres de familia, que también acudieron a las instalaciones del SEE, comentó que acudieron a las escuelas públicas, pero no encontraron lugares disponibles para que sus hijos ingresaran a la primaria o secundaria.



Ante esta situación, el Sistema Educativo informó que el período de inscripción ya finalizó y que solamente brindarán apoyo a los estudiantes que vienen de diferentes Estados de la República Mexicana para que encuentren un espacio en el turno de la tarde en algún plantel de educación básica.