Consideran injusta alerta de viaje de EU hacia Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje a Baja California, y las recomendaciones se modificaron, ya que en esta ocasión se agregó a Tecate, Municipio que en la versión anterior no se contemplaba.



La alerta emitida por el Departamento de Estado de la Unión Americana recomienda a los estadounidenses tener cuidado al viajar a la Entidad, especialmente durante la noche.



“La actividad criminal y la violencia, incluyendo el homicidio, siguen siendo un problema en todo el Estado”, especifica la advertencia de viaje publicada ayer.



La dependencia federal estadounidense refiere un aumento en las tasas de homicidio, y aunque la mayoría son entre organizaciones criminales, detalla que inocentes ya han sido víctimas en incidentes registrados durante el día.



En el caso de Tecate se exhorta a viajar de día por La Rumorosa debido al mal servicio de telefonía celular y a las condiciones generales del camino.



La alerta anterior se publicó el 8 diciembre 2016, y solo contemplaba a Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali.



Inconformes

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Kurt Honold Morales, calificó como injusto que Baja California se mantenga en la lista de Alerta de Viaje.



Lamentó la situación y se dijo confiando en que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana ayude a que las autoridades estadounidenses tengan una mejor imagen de la región.



El presidente en Tijuana de Coparmex, Gilberto Fimbres Hernández, sostuvo que la actividad turística refleja que la gente tiene confianza en la entidad.



“Tenemos un nivel turístico importante, nuestro nivel de crecimiento en el sector gastronómico, hotelero, vitivinícola ha sido impresionante este verano, las sugerencias son medidas que toman los gobiernos, sin embargo, diferimos”, afirmó.



Sí ha habido muertos, pero ha sido entre ellos, declaró Francisco Villegas, presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana.



“El Gobierno norteamericano se la pasa emitiendo alertas a sus ciudadanos. Yo creo que es una obligación por parte del país, el sacar sus alertas, pero a mí me da pena que incluyan a Baja California”, añadió.



‘Turistas no están en riesgo’



Los turistas que visitan Tijuana no están riesgo, al contrario, están seguros, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



“Me atrevo afirmarlo así porque no tenemos reporte de que turistas hayan sido asaltados; bueno, habrá quien sí moleste a algunos turistas, habrá algunos turistas que no se animen a denunciar”, declaró.



Cada país tiene derecho a realizar las declaraciones que quiera, añadió, sin embargo la realidad en la ciudad es otra.