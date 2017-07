Peligra lengua kumiai

ENSENADA, Baja California(GH)

De aproximadamente 800 personas que conforman la comunidad, la lengua kumiai apenas tiene alrededor de 35 hablantes indicó Ana Daniela Leyva González, investigadora del Centro INAH Baja California.



La linguista mencionó que durante la séptima edición de “Auka, diálogo de saberes” se decidió tratar exclusivamente el tema de la lengua kumiai, que como todas las lenguas nativas, está en proceso de desplazamiento.



“El español ha suplantado los espacios de uso de la lengua kumiai, no hay niños que la estén aprendiendo como lengua materna”, resaltó.



Leyva González reiteró la importancia de que los mismos integrantes de las comunidades escuchen los proyectos que se están realizando, cuáles son las necesidades que hay y que ellos mismos comiencen a tocar los temas que son importantes.



“Los hablantes están interesados en que haya apoyos y proyectos para la revitalización de la lengua, es complejo el panorama porque es difícil enseñarla en espacios fuera de los escolares; pero la gente está interesada y vemos que hay mucho trabajo desde las familias”, indicó.



En este encuentro participaron indígenas kumiai de las comunidades de San José de la Zorra, San Antonio Necua, Juntas de Nejí y La Huerta, además de algunos otros que llevan años asentados en la ciudad.



No hay interés de los jóvenes: joven kumiai



De cada diez jóvenes de la comunidad kumiai, solo uno o dos están interesados en preservar la cultura y la lengua, señaló Valeria Díaz Ojeda, joven de la comunidad de San José de la Zorra.



“Yo entiendo la lengua y quiero que nuestros adultos nos lo transmitan, que nos enseñen todo y transmitirselo a los niños de preescolar y de primaria”, indicó.



Valeria reconoció que no hay muchos hablantes de la lengua, pero lo malo es que se hacen señalamientos, pero no se actúa ni hay unidad.



“Es muy complicado unir a todas las comunidades kumiai, yo sé que podría unir a los jóvenes de mi comunidad y hacer que unos cuantos se interesen, pero de diez, solo a dos o uno les interesa”, finalizó.