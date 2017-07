Construir el reino de Dios con justicia y verdad

ENSENADA, Baja California(GH)

El reino de Dios es el proyecto en el que Jesús ha invitado a colaborar a sus discípulos y misioneros, indicó el presbítero Miguel Ángel Alva Pacheco.



El párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, mencionó que la construcción del reino de Dios es trabajar por la justicia, la verdad y que la sociedad sea mas cordial, fraterna y solidaria.



Durante la homilía del domingo, el párroco aclaró que no se trata de algo inmediato, sino que tiene procesos y etapas, donde se experimenta un tiempo de calma que a veces inquita y provoca enojo en el corazón de los fieles.



“Cuando vemos la injusticia, el mal que hay en el mundo, que estamos repitiendo los mismos errores, que caemos en los mismos pecados creyendo que ya hemos vencido esos vicios y vuelve a aparecer en nuestras vidas, llega la desesperación y le reclamamos a Dios por que nos permite caer nuevamente en esa situación”, señaló.



Alva Pacheco mencionó que la clave es la paciencia que Dios tiene para sus hijos, pues mientras un discípulo quisiera eliminar a la persona que hace daño, Dios confía en que esa persona puede cambiar su estilo de vida y salir del pecado.



“Nadie escapa de estas situaciones, podemos decir con toda claridad que no hay persona 100% buena, habrá un 15 o 20% de maldad en su corazón; pero tampoco hay una persona totalmente mala, siempre habrá una virtud o algo de donde pueda crecer para vencer el mal que pueda estarse desarrollando”, reiteró.



El presbítero insistió en que la parábola de la cisaña mezclada con el trigo es como Dios dice a sus hijos que hay oportunidad para enderezar el camino, reconocer el pecado y conocer su misericordia.



“No tenemos que anunciarlo, no tenemos que gritarlo, sino lo que nos toca; en nuestro trabajo tratar con justicia a los demás, con nuestra familia hablar con verdad, detalles sencillos que hablan de un cambio en nuestra vida y que estamos aportando para transformar nuestra vida y nuestra sociedad en el reino de Dios”, finalizó.