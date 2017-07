Analizan esquemas para obtener 40 camiones de basura

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de meses de espera, en Tijuana se encuentran trabajando los 52 recolectores de basura que fueron arrendados sin embargo serán necesarias 40 unidades más para dar el servicio.



Lo anterior fue declarado por el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien aseguró buscarán la mejor figura jurídica para hacerse de las unidades necesarias.



“Ahí va poco a poco, no se ha solucionado, porque como les dije nos faltan más de 40 camiones, pero bueno ya no está la problemática que teníamos de que nuestra ciudad pudiera verse con problemas en temas de salud por falta de recolección de basura”, declaró.



Dijo que después de la caída “misteriosa” de un día para otro del parque vehicular dedicado a la recolección de basura están trabajando con todas las dependencias involucradas en el tema para hacerle frente a la situación.



La concesión



En otro tema, Gastélum Buenrostro reconoció que no han logrado dar a conocer el proyecto de la licitación de la concesión del alumbrado público a todos los estratos de la sociedad y cámaras empresariales situación por la que existen ciertas dudas al respecto.



“Próximamente los vamos a invitar para que conozcan el proyecto integral, es valida la queja y suponer que podría ser mas barato pero no se trata de comprar lámparas solamente”, expresó.



Explicó que el proyecto se trata de una mejora integral que va desde el cambio del cableado, las luminarias y el poste, con las características y necesidades de la ciudad.