Continúa inconformidad de pescadores por veda

Los pescadores ribereños del Golfo de California, piden al presidente municipal Marco Antonio Novelo, convoque a que sesione la comisión de pesca y a el consejo municipal de pesca, en apoyo a los pescadores y permisionarios de la comunidad de puertecitos.



El presidente de la asociación de permisionarios de pesca ribereña del Golfo de California, Francisco Alucano, señaló que la veda sanitaria sobre el callo de hacha impuesta por la Sagarpa y Senasica, ha afectado gravemente a los pescadores ribereños.



“La indiferencia de las autoridades afecta no solamente el sustento de sus familias al dejarlos fuera de dicha actividad productiva, sino que fomenta el desorden, el recurso está siendo aprovechado por pescadores y permisionarios de San Felipe, municipio de Mexicali, con pescadores del estado de Sonora”, explicó Alucano.



Cuestionó el hecho de que mientras a sus representados se les niega el aprovechamiento del molusco, pescadores de otra entidad, sacan el bivalvo, sin que medien un monitoreo que avale el estatus sanitario de la especie ni tampoco el estudio de biomasa que permita determinar el esfuerzo pesquero aplicable al callo de hacha.



“Para atender la problemática que enfrentan no solamente los pescadores ribereños del Golfo de California, sino la sobreexplotación del molusco, es necesario que la comisión de pesca que ayuntamiento de Ensenada, en la que 5 regidores forman parte, sesione y así, trabajar de manera conjunta en el seno del consejo municipal de pesca y acuacultura del municipio de Ensenada”,subrayó.



Asimismo destacó que en tanto no se den a conocer los resultados de la situación actual en materia sanitaria del recurso, no puede permitirse la explotación del callo de hacha



“No entendemos la lógica de las autoridades que permiten el aprovechamiento del molusco a pescadores de Sonora, cuando el mismo recurso tiene una veda sanitaria para los pescadores del Golfo de California, sin que medien los estudios de laboratorio que avalen que son aptos para consumo humano y la biomasa del molusco”, enfatizó.



El presidente de la asociación de permisionarios, recordó que el 30 de junio del 2006, en el periódico oficial del gobierno del estado de Baja California, se aprobó el reglamento para el funcionamiento del consejo consultivo de pesca y acuacultura del municipio de Ensenada.

“Se creó para actuar en coordinación con las autoridades Municipales, Estatales y Federales, así como con los organismos productivos, social y privado, con la finalidad de fomentar, promover, apoyar y atender a quienes se dedican a esta actividad económica en el municipio de Ensenada”, explicó.



El Océano Pacifico y el Golfo de California o Mar de Cortes, albergan especies endémicas con gran demanda en los mercados internacionales como el abulón, la langosta, almeja generosa, pepino de mar, atún, erizo y ostiones, en la pesca comercial y la acuacultura.



“Ensenada tiene el 85% del litoral del estado, lo que se traduce en la mayor actividad primaria de pesca comercial, acuacultura y pesca deportiva por sus litorales”, destacó.



Agregó que la explotación sustentable de dicha riqueza pesquera, implica que las autoridades, pescadores ribereños y armadores privados, conjugaran esfuerzos para consolidar una de las actividades económicas del municipio de Ensenada, concluyó.