Deben cristianos ser coherentes en su andar

TIJUANA, Baja California(GH)

Ser coherentes no sólo de pensamientos e ideas, sino en el actuar es la definición del cristiano, indicó el párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Miguel Ángel Alva Pacheco.



Durante la homilía del Segundo Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, señaló que la enseñanza de Jesús al mostrarse resucitado ante Tomás, el discípulo que no estuvo presente durante su primera manifestación, es la paciencia.



“Paciencia con aquellos que no piensan como nosotros, que nos reprochan nuestra manera de vivir nuestra fe; y si aquella persona nos está pidiendo pruebas de nuestra fe, demos las razones de nuestra fe”, expresó.



Es muy común que se critique a un creyente sobre sus faltas e incoherencias, comentó, es por eso que la mejor razón que tiene un cristiano para dar, es la experiencia de cómo vive los signos de la resurrección.



“No es fácil, porque nos gana nuestra fragilidad, nuestra realidad; pero hay que abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo, dejar que sea Él quien ilumine nuestras vidas y permitirle que sobre sobre nuestros corazones y nuestras vidas”, dijo.



Alva Pacheco mencionó que el ambiente que se vive actualmente de inseguridad, delincuencia, corrupción y el mal que hay en la sociedad no invita al cristiano a mostrar la bondad, pero es cuando deben manifestar la paz que trajo el Señor.



Agregó que la paz no significa ausencia de problemas o miedos, porque siempre habrá circunstancias que lleven más allá de lo que se tiene control.



“La pascua que Jesucristo nos trae es tener la plena confianza en Él, saber que nuestras vidas están en sus manos”, comentó.



El párraco finalizó diciendo que Dios siempre ha esperado la colaboración de sus hijos como testigos de su amor y misericordia, quienes tienen la oportunidad de perdonar los actos de sus semejantes.