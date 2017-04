Luce descuidada la Zapata

ENSENADA, Baja California(GH)

Colonos del fraccionamiento popular Emiliano Zapata señalaron que los camiones de recolección de basura dura meses sin pasar y cuando lo hace, no quiere llevarse los desechos de los vecinos si no están en las calles pavimentadas.



Zuhey Aguilar, residente de la colonia, comentó que desde hace dos años el servicio se ha vuelto irregular y cuando pasa el camión, aunque sean pocos metros de distancia, pide que bajen botes y bolsas, además de pedir cooperación.



De acuerdo con la vecina, en octubre habló directamente con José de la Luz Valdez, Director de Servicios Públicos Municipales en la administración pasada, para comentarle del problema.



Señaló que el entonces funcionario le dijo que tenía conocimiento de que los choferes cobraban por llevarse la basura y aparte revendían en las recicladoras, por lo que se comprometió a erradicar el problema; sin embargo, nunca se solucionó.



La joven dijo los vecinos han optado por quemar la basura, pero el problema es que la queman a diferentes horas del día, lo que impide realizar otras actividades, como lavar ropa, porque se penetra el olor a humo.



Hay quienes, añadió, optan por bajar a la carretera y esperar a que pasen los camiones que van hacia el relleno, aunque no siempre les aceptan los desechos con la excusa de que ya no hay espacio.



“Lo mejor que nos puede pasar es que se la lleve un malandro y vaciarlas no sé dónde”, exclamó.



Lo anterior a raíz de que también hay perros callejeros que constantemente husmean en los tambos en busca de alimento y rompen las bolsas, generando un tiradero que los vecinos deben limpiar todas las mañanas.



Zuhey agregó que también tienen problemas de seguridad, ya que cuando denuncian la presencia de un sospechoso, no envían patrullas a vigilar, a pesar de tener la Estación Oriente de Policía cerca.



Explicó que hace dos semanas, andaba un vagabundo husmeando en las bolsas de basura, por lo que habló a la policía, pero no llegaron las autoridades; marcó más tarde y sólo le dijeron que el reporte ya estaha hecho.



“Como a las 2:30 horas les hablé y les dije que querían meterse a mi casa y me dijeron que no había patrullas, que cuando llegara una la mandaban”, dijo.



Entre los vecinos se cuidan, comentó, pero el problema es cuando quiere reportar, porque no llegan las autoridades; incluso dijo que a un vecino le robaron todo el cableado.



Finalmente, comentó que en la calle Gardenia está el tubo principal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) que después de las lluvias de febrero quedó a la interperie.



“Ya lo reportamos y no vienen; le pasan los carros por encima, ya está a nada de que se quiebre y no lo han atendido”, resaltó.