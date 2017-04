Aplazarán trabajos de bacheo

TIJUANA, Baja California(GH)

A poco más de 20 días de haber iniciado el trabajo de bacheo y re-encarpetado en la ciudad, tuvieron que suspenderse en 10% de la vialidades por el daño en las vialidades.



Los trabajos serán suspendidos entre ocho a 10 días, en lo que realizan las adecuaciones correctas.



El pasado 31 de marzo, el Ayuntamiento de Tijuana arrancó con la rehabilitación de las calles, anunciando una inversión de 98 millones 500 mil pesos para la primera etapa.



El recurso sirve para reponer 200 mil metros cuadrados del rezago existente, que supera el millón de metros cuadrados, siendo la delegación La Presa la más afectada.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, explicó que durante el proceso encontraron algunas estructuras del pavimento dañadas por lo que no proceden los trabajos.



En el lapso se hace el re-diseño de la vialidad, la prueba de la estructura y después se procede.



“Necesitamos detener un poquito ese proceso para poder regresar y hacerlo adecuadamente, si nosotros hacemos un bacheo en un estructura de pavimento dañada se va a desprender; vamos a tirar el dinero y ahorita no hay mucho dinero”, dijo.



En los lugares donde la afectación no es tan profunda continúan normalmente con el bacheo, siendo supervisado constantemente para su correcta colocación.



Sin incremento

Lomelín Clapera aseguró que esta situación no aumenta el costo del programa, ya que el proyecto considera el bacheo, re-encarpetado, re-estructuración y arreglo del pavimento.



Actualmente, según datos de la administración municipal, llevan un avance que oscila entre los 18 a 20 mil metros cuadrados, asegurando que prono se verán resultados positivos.