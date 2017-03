Verifica Profepa a recicladoras de residuos peligrosos en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

*Practica visitas de inspección del 13 al 17 de marzo de 2017.



*Verifica a las empresas: Lavandería Industrial Maypa, S.A de C.V., Grupo Ambiental del Noroeste, S. de R.L. de C.V., Servicios Ambientales Mexicanos, S.A. de C.V. y Prodyservma, S.A. de C.V.



*Efectúa balance de entradas y salidas de residuos peligrosos; además, verifica cumplimiento de términos y condicionantes de autorizaciones otorgadas por SEMARNAT.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) verificó que empresas recicladoras de residuos peligrosos ubicadas en el estado de Baja California, cumplen con las obligaciones ambientales en su operación.



En atención a denuncias ciudadanas, personal de la PROFEPA llevó a cabo visitas de inspección a dichas empresas, durante los días del 13 al 17 de marzo del 2017, a fin de supervisar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados por terceros para su transformación y restituir su valor económico.



Con lo anterior, constatar que la disposición final de los residuos peligrosos, el ahorro de energía y materias primas, sean en perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.



Inspectores federales de esta Procuraduría efectuaron un balance de entradas y salidas de residuos peligrosos; además, se verificó el cumplimiento de términos y condicionantes de las distintas autorizaciones otorgadas para tal fin por parte de la SEMARNAT.



Las empresas inspeccionadas fueron: Lavandería Industrial Maypa, S.A de C.V., Grupo Ambiental del Noroeste, S. de R.L. de C.V., Servicios Ambientales Mexicanos, S.A. de C.V. y Prodyservma, S.A. de C.V., a fin de identificar el manejo adecuado de los residuos peligrosos y evitar así problemas de contaminación en la entidad.



Por ello, la PROFEPA mantiene bajo estricta supervisión a aquellos establecimientos recicladores de residuos peligrosos, a fin de constatar el cumplimiento a la legislación aplicable en la materia, y que éstos no ocasionen daños al ambiente con efectos nocivos en la salud pública.



Los inspectores federales se concentraron en verificar que los procesos de reciclaje se llevaran acabo de tal forma que se evitara la contaminación de la atmósfera, suelo y agua, mediante el uso de las tecnologías aprobadas por la SEMARNAT para tal fin. Asimismo, se comprobó que las empresas contaran con las autorizaciones correspondientes para su operación.



Por lo anterior, los expedientes se encuentran en etapa de valoración a efecto de dictaminar e imponer las sanciones que conforme a derecho procedan en caso de incumplimiento a la legislación ambiental, así como ordenar las medidas técnicas correctivas necesarias.



Cabe resaltar que a finales del año 2016, la Delegación Federal de la PROFEPA en Baja California impuso como medida de seguridad la clausura de la empresa Baja Wastewater Solutions, por el incorrecto manejo de los residuos peligrosos.



Después de haber dado cumplimiento a las medidas correctivas señaladas por la autoridad, se levantó la clausura a la empresa y en el resolutivo correspondiente se impondrán las sanciones pecuniarias que la ley establece.



Durante los días 22 al 24 de febrero de 2017, y como resultado de la denuncia promovida por “Grupo Protector Ecológico de Baja California” y “México, Comunicación y Ambiente A.C.”, por la presunta importación ilegal de aproximadamente 9,800 toneladas residuos peligrosos, provenientes de Estados Unidos de América, la PROFEPA también practicó visita de inspección a la denominada Recicladora Temarry de México, S.A. de C.V.



En ese sentido, esta Procuraduría hizo un balance de entradas y salidas al almacén temporal de residuos peligrosos, así como un balance de los residuos reciclados en el establecimiento, para lo cual se revisaron las bitácoras de almacenamiento y bitácoras de operación del proceso de reciclaje establecido en la autorización respectiva, del que no se desprendió algún incumplimiento a la legislación ambiental por parte de la empresa.



La PROFEPA tiene conocimiento que en el estado de Baja California, existen 17 empresas recicladoras de residuos peligrosos, de las cuales 10 se encuentran en Tijuana, razón por la que se continúa con la verificación para que todas estas empresas cumplan con sus obligaciones ambientales.



Con este tipo de acciones la PROFEPA verifica que las empresas que obtengan autorizaciones de reciclaje manejen los residuos peligrosos en estricto apego a la normatividad y CON las medidas de seguridad necesarias, para no poner en peligro a la población que se encuentre aledaña a la ubicación de estas y, así, proteger el ambiente en nuestro país, garantizando la trasparencia y honradez de esta institución.