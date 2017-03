Suman 6 sentencias por trata de personas desde 2011 a la fecha

ROSARITO, Baja California(GH)

Solo seis sentencias se han dictado relacionadas con el delito de trata de personas, luego de que en el 2011 se estableciera una fiscalía especializada de la PGJE, para la investigación de los delitos de trata, dio a conocer Alma Tucker, presidenta de Red Binacional de Corazones.



Detalló que desde entonces a la fecha, se investigan 240 casos pero solo seis sentencias se han obtenido, lo que resulta preocupante, considerando que la trata de personas, sobre todo de explotación sexual, sigue en aumento en el Estado, por ser frontera con Estados Unidos.



Añadió que se esperaría que hubiese más sentencias, porque para las víctimas es significativo que se haga justicia para su propia recuperación, porque ellas perdieron la fe y no es fácil que retomen su vida después de haber sido explotadas sexualmente.



“Ellas, las víctimas, cuestionan recurrentemente el por qué las personas que las dañaron se encuentran libres y ellas deben permanecer por su propia seguridad en centros, mientras las investigaciones avanzan”, refirió.



Consideró que uno de los principales problemas que se enfrentan es que se reconozca a una víctima de trata, porque en muchas ocasiones esta no se siente como tal y cree que es parte de lo que le toca vivir y peor aún, teme hasta ir a la cárcel si denuncia, por lo que la víctima no habla.



Dijo que se han tenido casos como el de unas jovencitas que fueron obligadas por su propia madre a hacer pornografía y tardaron hasta seis meses en poder hablar, por el miedo que sienten y porque incluso ven normal la situación.