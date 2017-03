'Chicharito' y Camila rompieron

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Con la inspiración a flor de piel, Camila Sodi demostró que puede ser apasionada cuando se trata de cantarle al desamor y al despecho.

Sin dar mayor explicación, la actriz realizó un breve ‘lip sync’ que fue subido a la red y dejó a más de uno con la boca abierta.



“Te quedó grande la yegua… y a mí, me faltó jinete”, ese fue el verso elegido por Camila, quien asumió por unos segundos su papel para resaltar estas palabras, que además avivaron la curiosidad de muchos, ¿a quién se lo dedica?



Todo esto ocurre después de que hace varias semanas la revista ¡Hola! México destapara su romance con Javier “Chicharito” Hernández, con quien tuvo una escapada por París en la que se les vio cariñosos y pasándola genial.



Aunque ambos han decidido callar al respecto, “Chicharito” tampoco se resistió y hace unos días apareció cantando otro tema de desamor con mucho sentimiento.



La canción elegida por el futbolista fue “Tengo que colgar”, de la Banda MS, cuya letra dice: “Yo creo que hasta aquí la vamos de dejar. Hubiera preferido decirlo en persona, es que supe algunas cosas que no me gustaron, para no entrar en detalles, sabes de qué hablo, ¿por qué eres así?”.



Lo cierto es que el clip en el que aparece Camila Sodi, y que fue subido a la cuenta de Instagram de la cantante Amandititita, ha recibido varios comentarios de los seguidores, quienes dan por hecho que se trata de una indirecta al “Chicharito”.



Al finalizar la canción, la ex de Diego Luna lanza una carcajada, para dejar claro que la estaba pasando muy bien, pues además aprovechó el fin de semana para divertirse en el festival de música Vive Latino, en la Ciudad de México.



Recientemente, durante la presentación de la obra de teatro “Al otro lado de la cama”, en la que ella participa, fue cuestionada sobre su romance con el “Chicharito” y se negó por completo a hablar del tema, incluso pidió disculpas al reparto por los inconvenientes.



“Quiero pedir una disculpa a mis compañeros, al señor director, me gustaría mucho hablar del trabajo que hemos estado haciendo de la obra de teatro, que tenemos tantas ganas que vean y yo siento mucho que la atención se desvíe a temas personales”.