Pasada administración dejó cerca de 200 mdp, asegura ex Alcalde

TIJUANA, Baja California(GH)

La anterior administración dejó cerca de 200 millones de pesos, recurso que se considera suficiente para que el actual Ayuntamiento cumpliera con los servicios básicos que requiere la ciudad.



Lo anterior lo declaró el ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí, quien reapareció ante los medios de comunicación en el desayuno que organiza anualmente la Cruz Roja Tijuana para dar el arranque oficial a su colecta.



“Cuando los comentarios y acusaciones cambian de tono y no tienen fundamentos, se le falta el respeto a los tijuanenses. Se dejó garantizado el recurso suficiente para que se cumpliera con los servicios de basura, alumbrado y bacheo”, declaró el ex funcionario.



Afirmó que el actual presidente municipal no ha sido informado oportunamente sobre los recursos que se dejó de la administración que corrió a su cargo, cifra que asciende a unos 200 millones de pesos.



De tales recursos, detalló que 24 millones se encontraban sin etiquetar, se gestionaron 106 millones para el pago de nómina, 65 millones correspondían a un apoyo federal para el sistema educativo municipal, y 12 correspondían a la venta de terrenos propiedad del Ayuntamiento.



Por otra parte destacó que en la última catorcena del mes de noviembre, el Gobierno del Estado dejó de proveer 32 millones de pesos que eran parte de participaciones federales que le correspondían al municipio.



Expresó que hasta el momento no se le ha pedido que acuda al Ayuntamiento a rendir cuentas, para lo cual se encuentra disponible ya que en los últimos meses se ha dedicado a la atención médica en su consultorio particular en la ciudad.