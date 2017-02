NiunPesoMás continuará vigilante del transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Aunque hace unos días el cabildo negó el incremento a la tarifa del transporte, la agrupación #NiUnPesoMás, puntualizó que seguirá vigilante de que las empresas presenten un buen servicio a la ciudadanía.



“Esperamos que está vez los regidores hayan fundamentando correctamente el dictamen para que no haya cabida a otra impugnación de los transportistas ante el tribunal, sin embargo, el debate sobre la tarifa es solo la punta del iceberg de los problemas que tiene el sistema de transporte, al dar carpetazo a esto no podemos ignorar otros temas”, opinó Alan Bañaga Castro, coordinador.



El estudiante consideró que se debe crear una legislación para que en temporada electoral no se permita utilizar el servicio de transporte público como medio de apoyo a algún candidato, ya que este tipo de acciones solo conlleva a que el gobierno municipal adquiera un compromiso con ese gremio.



“La autoridad, los transportistas y la ciudadanía debemos enfocarnos en ver la menara de mejorar el sistema de transporte sin necesidad de incrementar la tarifa, se podrían conseguir incentivos fiscales como la condonación de placas y algunos impuestos que paguen los transportistas, por supuesto, que este aunado al mejoramiento del sistema y la creación de un plan de vialidades”, apuntó.



Bañaga Castro consideró que el gobierno municipal debe reforzar las facultades de la Unidad Municipal de Transporte para tener una mayor vigilancia y control del transporte público en general, no solamente de los microbuses, sino también de los taxis.



Finalmente, lamentó que el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, votará a favor del incremento de la tarifa, ya que a su parecer no dio ningún argumento valido y con sustento para eso.