Esperan ocupación del 90% por Carnaval

ENSENADA, Baja California(GH)

La actividad comercial ha permanecido estática durante lo que va del año, sin embargo, este fin se espera una ocupación del 90% y un repunte de hasta el 30% en las ventas.



El Presidente de la Asociación de Comerciantes del Ramo Turístico en Ensenada (Acorte), Amador Arteaga Sahagún, reconoció que el inicio del 2017 ha sido bastante complicado para el sector productivo del primer cuadro de la ciudad.



“Los comercios de la zona turística tenemos rentas en dólares y con la depreciación del peso tuvimos consecuencias muy graves, por otra parte, el efecto que ha tenido la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha provocado una situación de incertidumbre”, expresó.



Amador Arteaga reconoció que le llegada de cruceros ha sido un gran estimulo para mantener los negocios, pues en enero se registraron 27 arribos y se espera cerrar este mes con 25 arribos.



“Esto nos ha ayudado bastante pero también hay que entender ue la derrama económica no es muy grande porque el turismo extranjero también tiene problemas económicos y no está gastando grandes cantidades, aunque según cifras de las líneas navieras está bajando el 80% de los barcos, en promedio cada turista gasta 30 dólares en Ensenada”, mencionó.



No obstante, el Presidente dijo que los comerciantes están muy esperanzados en que la situación mejore este viernes sábado y domingo gracias al Carnaval en el que se espera una afluencia de más de 150 mil personas.



“Si logramos una ocupación del 90% sería excelente, ya que provocará una derrama en comercios y restaurantes que podrían incrementar hasta un 30% sus ventas”, opinó.