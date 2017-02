Se pierde medio millón de dólares por veda

ENSENADA, Baja California(GH)

Durante más de un mes que lleva la veda implementada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se han dejado de capturar cientos de toneladas de moluscos bivalvos, registrando una perdida estimada en medio millón de dólares, señaló el Presidente de Canainpesca, Juan Morán Sánchez.



“Las afectaciones son muy grandes porque hay mucha gente que vive exclusivamente de esos productos, se han dejado de capturar cientos de toneladas en el área de San Felipe, Puerto Peñasco y Sonora”, indicó



Debido a que la veda contempla los asentamientos ubicados en la orilla de la Costa del Golfo de California, Morán Sánchez consideró que no habrá desabasto de productos en Cuaresma, ya que hay productos que se suplen de Baja California Sur y Nayarit, sin embargo no cuentan con la misma calidad.



“La veda lleva poco más de un mes y las afectaciones deben andar aproximadamente en medio millón de dólares tomando en cuenta la cadena de productores, transportistas y comercializadores, además de las familias que viven de eso”, apuntó.



No obstante, confirmó que por el momento no hay almeja generosa, ya que es un producto que en su mayoría es de exportación y se captura principalmente en el Golfo y el Pacifico.



Por otra parte, mencionó que luego de una crisis en el sector pesquero por el fenómeno de “El Niño”, actualmente se han registrado muy buenas capturas de pescados, por lo que se espera tener un abastecimiento bastante amplio durante Semana Santa.



“Hay que aclarar que la mare roja únicamente afecta a los moluscos bivalvos, ya que son los productos filtradores del mar, en el caso de los pescados hay muy buenas capturas de sierra, lenguado y tiburón, entre otras especies”, destacó.