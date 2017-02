Cambio climático favorable para mosco transmisor del Zika

ENSENADA, Baja California(GH)

El mosco Aedes aegypti, relacionado con enfermedades como Zika, Chikungunya o Dengue se ha desarrollado en el puerto debido a la tropicalización de la zona.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en Ensenada, señaló que el cambio climático implica que la temperatura suba y las enfermedades tropicales tengan presencia,



“El mosco antes vivía a mil 600 metros a nivel del mar, ahora vive a nivel del mar, necesitamos adoptar medidas preventivas que antes no necesitábamos”, destacó.



Esta especie, principalmente la hembra, indicó, es el que genera la enfermedad viral, pues si el mosco está infectado, implica que la persona que se exponga tenga posibles padecimientos.



Señaló que debe eliminarse la posibilidad de que el mosco se instale en su totalidad en el municipio, a través de las medidas preventivas que se han realizado anteriormente, como “Tapa, tira, voltea y limpia”.



“Esas situaciones nos han generado un beneficio porque la población tiene que intervenir y actuar, debe ser un trabajo de instituciones y población, porque no estamos acostumbrados a convivir con enfermedades de esta naturaleza”, resaltó.



García Rivera explicó que la presencia del mosco no significa nada, pero la detección del primer caso y la presencia de alrededor de 40 mil migrantes al año de zonas potencialmente positivas, como Oaxaca o Chiapas, debe encender la alerta.



Recalcó que el contagio de Zika no es humano, ni se da por saludar a una persona infectada, sino que se transmite sólo a través de un mosco que contenga el virus.



El virus del Zika, dijo, no es un riesgo, ya que tiene un tiempo de vida una vez que entra en contacto con la sangre.



Infección por Zika pude ser asintomático



Cuando una persona llega a estar infectada, el virus puede pasar inadvertido, ya que algunos de los casos pueden ser asintomáticos.