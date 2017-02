Convocan a creación de cómic contra trata de personas

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la finalidad de erradicar el problema de la trata de personas en la mega región Cali-Baja, el Consulado de Estados Unidos abrió una convocatoria para crear un cómic y de esta forma atacar la violencia.



El concurso va dirigido a jóvenes de Baja California no profesionales de entre 18 a 29 años de edad quienes tiene que crear un superhéroe o un cómic de no más de 15 páginas con un mensaje para aprender sobre el tema.



La Cónsul para Asuntos Públicos, Preeti Shah dijo: "Nosotros queremos abrir los ojos a los jóvenes sobre la trata y queremos que ellos aprendan mas a no ser víctimas".