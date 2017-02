Transportistas van de nuevo a los tribunales

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que el Cabildo de Ensenada rechazara incrementar tres pesos la tarifa del transporte, el presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Armando Gutiérrez Guerra, informó que están analizando una estrategia legal para llevar el tema a los tribunales.



“Hoy tenemos una reunión con nuestro asesor legal respecto a lo que se estaba trabajando en el contencioso administrativo, porque lógicamente hay una inconformidad respecto a la manera en como se trabajó el tema en el Cabildo y la irresponsabilidad de los regidores que no privilegiaron la necesidad de que se siga dando el servicio y se mejore”, declaró.



Gutiérrez Guerra consideró que los regidores votaron el tema desde un punto de vista electorero y político a pesar de conocer las condiciones en que se encuentra el transporte y los incrementos que han tenido los combustibles.



“Los directivos de las empresas de transporte nos reuniremos para ver qué otras medidas vamos a tomar, todavía no las tenemos, porque esto no soluciona el problema, lo agrava y desagraciadamente va en perjuicio de la ciudadanía, con la posibilidad de seguir contando con el servicio y la movilidad de la ciudad”, expresó.



El presidente de la Utime recordó que en la administración pasada también se negó el incremento y fue cuando los transportistas acudieron al tribunal de lo contencioso administrativo, donde se resolvió que la decisión para negar el incremento no estaba fundada, obligando al actual Ayuntamiento a resolver nuevamente el tema.



“Trabajaremos en la misma mecánica porque realmente no es un argumento el que algunos regidores hayan razonado su voto diciendo que está dura la situación, pero en realidad no están viendo por los usuarios porque ver por el usuario es ver la manera de que haya un servicio eficiente, que siga mejorando pero tienen que supervisarlo, vigilarlo y sancionarlo”, indicó.