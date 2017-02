Por falta de recolección proliferan los basureros clandestinos

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a la falta de recolección de basura en Tijuana, algunas personas aprovechan la situación para utilizar sus terrenos como basureros clandestinos, cobrando a la población por depositar sus residuos.



La secretaria de Protección al Ambiente del Estado, Thelma Rosa Castañeda Custodia, informó sobre dicha práctica fuera de la ley por lo que ya han clausurado algunos predios utilizados para mencionado fin.

“Eso sucede mucho en las delegaciones, cuando ven la necesidad de la gente de que no les prestan el servicio entonces no falta quien diga yo tengo un terreno y puedes venir y depositar aquí pero esta fuera de legalidad”, expresó.

Indicó que este es un tema que se ha agudizado en las últimas fechas ya que han recibido varias denuncias por tiraderos clandestinos.

En el 2016, registraron arriba de 70 basureros irregulares mismos que representaban una superficie importante, de los cuales algunos ya fueron clausurados.

Asimismo clausuran aquellos sitios en los que no tienen identificado quién es el dueño, para que la gente vea que no puede ir a tirar basura, “hay una advertencia en lo que localizamos al propietario y se hace responsable”.

También han identificado sitios en donde empresas tiran sus desechos.