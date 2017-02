Analizan dar permiso a empresa cervecera

TIJUANA, Baja California(GH)

No darán ningún permiso a la empresa cervecera Constellation Brand en Mexicali hasta comprobar que la autoridad puede hacerle frente a las necesidades de agua de la misma sin afectar a la población.



Así lo declaró el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, quien señaló que actualmente realizan un estudio a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Dijo que este es un proyecto que están evaluando y actualmente analizan la disponibilidad del agua para poder dar lo que solicita la empresa.



“Lo que es una condición que vamos a respetar es que no se deje sin agua a nadie y que se garantice que hay suficiencia para darles la cantidad de agua que están solicitando”, manifestó.



La construcción de dicha cervecería ha sido fuertemente criticada por la ciudadanía quienes se han manifestado porque el Gobierno del Estado vendió terrenos a la empresa a 11 millones 551 mil 506 pesos representando un cobro de 11 pesos por metro cuadrado.



En el tema de la cerveza, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, afirmó que su obligación como mandatario estatal es promover las inversiones extranjeras especialmente con las políticas preocupantes en Estados Unidos con el presidente Donald Trump.



“Cada uno de nosotros hemos atendido esta compañía por más de un año y la seguiremos atendido por todas las dependencias federales, estatales y municipales”, expresó.



Aseguró que no se perjudicarán los recursos naturales y a la comunidad por lo que estos negocios ayudan crecer la región con inversión mismas que generan empleos en la entidad.



Pacchiano Alamán, referente a que empresas internacionales, particularmente orientales que han venido a tratar de llevarse producto marítimo de Baja California, señaló que desde hace dos años han implementado un programa de protección a la vaquita marina y la totoaba, en el cual participan la Marina, la Secretaría de la Defensa, el Sector Ambiental y la Comisión Nacional de Pesca, para evitar la pesca ilegal, en los últimos días se fortaleció con la incorporación de la Gendarmería Ambiental.



Añadió que han fortalecido la presencia de las autoridades en playas para evitar que entre la gente a pescar ya que a pesar que el consumo de los buches de totoaba son principalmente en países en Asia, quienes los están sacando del mar son pescadores locales.