'No puedo controlar berrinches de mi hijo'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO



“Lalo” es un niño de 8 años de edad, acude a tercer año de primaria, es hijo único, vive con ambos padres.



Sus padres acudieron a consulta de primera vez para su hijo porque era muy berrinchudo y no lo podían controlar, pensaban que podría tener un problema neurológico y querían que se le hiciera una evaluación y estudios.



Al realizar la historia clínica comentaron que “Lalo” fue un niño planeado y muy deseado porque habían tenido problemas para embarazarse, todo el embarazo transcurrió sin problemas, el parto fue normal y cuando acudían a revisión con el pediatra les decía que iba creciendo dentro de los límites normales, pero los padres desde pequeño observaron que tenía “un temperamento muy fuerte”.



“Desde pequeño empezó a hacer muchos berrinches, se tardó un poco en hablar, solo nos señalaba las cosas y si no le dábamos lo que él quería se enojaba tanto que se ponía muy rojo, parecía que no respiraba, también se dejaba caer y se pegaba en la cabeza, por lo que rápido corríamos a cargarlo; cuando creció agarraba todas las cosas y si le llamábamos la atención las aventaba”.



Comentaron que desde que entró al kínder era muy rudo al jugar con los otros niños, y no obedecía a la maestra, y que estos problemas continuaron en la primaria; era rechazado por los compañeros porque siempre quería que se hiciera lo que él quería, solo jugar a lo que él decía y no le gustaba perder y hacía mucho berrinche, y aventaba las cosas cuando perdía.



En la escuela les sugirieron a los padres que le hicieran una evaluación neurológica porque pensaban que su actitud no era normal.



ANÁLISIS DEL CASO



Posterior a varias evaluaciones con el niño, además de darles unos cuestionarios para padres y para maestros, se les explicó que su hijo no tenía ningún daño neurológico y que era importante valorar tanto el estilo de crianza, como los límites que le estaban poniendo.



La modalidad de vínculo y de crianza que opten los padres hacia sus hijos tendrá grandes consecuencias en ellos en todas las áreas que lo conforman: Afectiva, intelectual, social y física. Si bien no hay una única manera de desarrollar saludablemente la maternidad y paternidad, hay posiciones que favorecen u obstaculizan la misma y por ello debemos reflexionar e informarnos con profesionistas en desarrollo y salud mental.



Los berrinches son manifestaciones de los niños cuando sienten frustración, ira, miedo o tristeza. Las conductas comunes son gritar, llorar, patalear, lanzarse al suelo y darse golpes, entre otras. Algunas veces se acompañan de orinar, defecar o vomitar.



El objetivo es atraer la atención de los adultos a su cuidado sea para pedir alguna cosa, protestar por algo que se les quitó o escapar de una situación que no les agrada.



Este comportamiento es común entre los 2 y los 3 años de edad, cuando los niños comienzan a estar conscientes del conflicto y su limitado lenguaje apenas les alcanza para expresarse con palabras, resultando más efectivo expresarse a través del berrinche, por lo tanto son manifestaciones propias del desarrollo, y presentarlos de vez en cuando no significa que algo malo esté pasando con los niños; sin embargo, con el paso del tiempo no deben ser tan intensos ni tan constantes.



Es importante reconocer que como padres y/o educadores es muy complicado tratar con niños que a pesar de su inmadurez, hiperactividad e impulsividad propias de la edad, intentan comunicar sus necesidades como pueden. No se trata de limitar la expresividad el niño, tampoco de dejarlo libre a sus impulsos, ya que cualquiera de estas dos posiciones puede volverse destructivas y llevar a un trastorno mental o de la personalidad más adelante.



Es importante que si los padres y/o cuidadores tienen muchos problemas para ejercer una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a sus hijos, no se sientan avergonzados o culpables, y soliciten asesoría profesional.



En el Hospital de salud Mental de Tijuana se cuenta con un grupo multidisciplinario de siquiatras especialistas en niños y adolescentes, sicólogas infantiles y terapeutas familiares.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.