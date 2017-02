Considera delegado de SE que programa tendrá aceptación

TIJUANA, Baja California(GH)

El delegado de la Secretaría de Economía, Rufo Ibarra Batista, sostuvo que las condiciones actuales favorecerán la aceptación del programa “Yo compro en Tijuana”.



“En un programa que no es la primera vez que tratamos de hacer, no es la primera vez que queremos que la gente consuma en Tijuana.



Ahorita el sentir de todos mexicanos y sobre todo los que viven en la frontera, tenemos esa responsabilidad”, manifestó.



El funcionario federal exhortó a los tijuanenses a abrir los ojos y pensar más en los productos nacionales.



“No solo los productos artesanos que tenemos en México son hechos en México, también las televisiones, muchos aparatos electrónicos”, afirmó.



El distintivo “Hecho en México”, manifestó, debe ser sinónimo de la calidad del producto nacional.



“Hace 30 años dijimos: Hay que abrirnos al mundo, donde no nos fijamos muy bien es que al final del día el consumidor principal de todas las exportaciones era Estados Unidos”, señaló.



“Ahora tenemos que pensar en que tenemos que producir no nada más para allá, también para otro tipo de países y de esa manera vamos a tener una diversidad de consumidores que al final del día nos van a dar un progreso a todos”, añadió.



El funcionario municipal afirmó que solamente así se logrará un progreso sustentable del desarrollo económico.