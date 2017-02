Buscan frenar fuga de consumidores comercios de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Para disminuir la fuga de consumidores de Tijuana a San Diego que cada año representan alrededor de 6 mil millones de dólares, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) inició la campaña “Yo compro en Tijuana”.



“Sabemos que no vamos a acabar con ella, pero si le bajáramos un 25% o 30% a esa fuga, seríamos exitosos y tendríamos un Tijuana fuerte, con mucho empleo”, manifestó el presidente del organismo, Gilberto Leyva Camacho.



Detalló que la principal queja de los consumidores es que en Tijuana no se respetan las garantías de los productos.



“Queremos que el comerciante sea responsable y responda por las garantías porque eso nos está limitando y está haciendo que la gente se vaya a consumir a Estados Unidos”, afirmó.



Leyva Camacho comentó que a veces es el mismo precio aquí y en San Diego, pero la gente se siente segura al comprar del otro lado de la frontera porque sabe que allá no hay problemas con los cambios o devoluciones.



“Estamos creando conciencia, últimamente hay muchas empresas que tú vas y te regresan inmediatamente, te cambian la prenda o te dan el dinero”, agregó.



La Canaco en Tijuana, apuntó, integra aproximadamente a 2 mil 700 comercios.



“La mayoría me han prometido a mí que se van a sumar a la campaña con descuentos y que van a estar muy pendientes de que se le dé buen trato al ciudadano”, sostuvo.



Como empresarios, dijo, tienen la obligación de promover el turismo, el comercio y servicios, tanto para retener a consumidores como para atraer a visitantes de Estados Unidos.