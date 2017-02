Crecen 19.7% reportes de desaparecidos en el Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

En un 19.7% aumentó la cifra de reportes de desaparecidos en Baja California, de acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que en 2016 registró un total de 2 mil 460 denuncias.



En 2016 se destacó un incremento en la cifra de hombres desaparecidos, cerrando el año con mil 209 denuncias, cuando el año anterior se habían recabado mil 38 reportes realizados ante la dependencia.



Un total de mil 251 denuncias de mujeres desaparecidas fueron las que se realizaron durante 2016, mientras que el año anterior se había cerrado con mil 28 denuncias de mujeres no localizadas.



Son adictos a las drogas: PGJE

Durante el mes de enero la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales atendió el reporte de 49 personas de sexo masculino no localizadas, de las cuales nueve fueron localizadas con vida en distintos centros de atención de adicciones.



El coordinador de esta área, Miguel Ángel Guerrero Castro, informó que esta cifra se desprende del total de 107 reportes que se atendieron hasta el 26 de enero de este año, que en comparación con el mes anterior tuvo un incremento significativo.



“El 80% de los casos que nos reportan tiene un vínculo estrecho con el tema de las drogas. Los extraviados coinciden en que son usuarios de drogas, narcomenudistas, de los casos concluidos se les ha encontrado a los individuos en centros de rehabilitación o sin vida, con signos claros de violencia”, explicó.



Indicó que tanto el continuo crecimiento de la ciudad, como su condición fronteriza, son factores que exponen con mayor frecuencia a los jóvenes a la drogadicción y los problemas sociales que se derivan de la misma.



Caso sin resolver

La última vez que Elvin Molina Hernández se comunicó con su madre fue el 2 de diciembre de 2016, ese día había sido liquidado de la empresa donde laboró los últimos cuatro meses, tiempo que tenía residiendo en Tijuana, procedente de Nayarit.



Al no tener más comunicación con el joven, su familia emprendió el difícil camino de buscarlo en hospitales de la ciudad, los separos de cada delegación e incluso las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).



“Él siempre me avisaba cuando se salía de la casa de su tía, nunca dejaba de tener comunicación conmigo, y ese día lo último que me dijo fue que los habían liquidado de la maquila. Luego ya no supimos nada de él”, compartió Sonia Hernández, madre del joven.



Es como si a Elvin se lo hubiera tragado la tierra, de eso ya han pasado dos meses y sus familiares, principalmente sus padres, no han obtenido una respuesta por parte de las autoridades, quienes solo siguen como vía de investigación la probabilidad que el joven tuviera vínculo con el crimen organizado.



Minimizan problemática

Baja California ocupa el séptimo lugar en personas desaparecidas de acuerdo a la estadística del Instituto de la Economía y la Paz, declaró Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.



El organismo civil está por cumplir una década brindando tanto apoyo como orientación a los familiares que padecen la desaparición de un ser querido, teniendo al momento documentados más de 30 casos.



Los problemas como las desapariciones forzadas, la trata o tráfico de personas y de órganos humanos, señaló, se ven minimizados con los diálogos oficiales que mantienen las dependencias de Gobierno.



Reportes de personas ?desaparecidas:

Año Hombres Mujeres Total

2016 1,209 1,251 2,460

2015 1,038 1,028 2,066

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)